Liderlerin takipçi sayısında son bir ay! Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu neden kaybetti?

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Sosyal medyada, siyasi parti liderlerinin son bir ayda takipçi sayılarındaki değişim yayınlandı.

Türkiye Gerçekleri adlı hesaptan paylaşılan verilere göre ayın kaybedenleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Hüseyin Baş kazandı anladık da, Kılıçdaroğlu'na ne kaybettirdi? Davutoğlu'ndan niye kaçtılar?

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden çıkartıldıktan sonra, kendisinin de kullandığı uçakta yeni sahibinin uyuşturucu ile yakalandığı iddiası üzerinden iktidarı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da elinde belge veya delil olmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu uyuşturucu yalanı ile hedef alarak tepkileri üzerine çekmişti.

Paylaşılan verilerde, 6'lı masaya "beni de alın" diye yalvarıp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den başka kimse kabul etmeyince mağdur duruma düşen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın takipçi sayısının arttığı gözlendi.