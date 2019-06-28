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Liderlerin gündeminde KOBİ’ler de var

Dünyanın gündemine yön veren gelişmiş 20 ülkenin liderleri bugün Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi’nde ekonomi odaklı konuları ele alacak. Dijital ekonominin başrolde olacağı zirvenin bir ayağını da KOBİ’ler oluşturuyor.

28 Haziran 2019 Cuma 12:45
Liderlerin gündeminde KOBİ’ler de var

 Akit Ekonomi 

Dünya gündeminin nabzı bugün ve yarın Japonya’nın Osaka şehrinde atacak. Ticaret ile dijital ekonominin konuşulacağı toplantılarda KOBİ’lerin bu alandaki etkinlikleri de ele alınacak. Liderlerin dosyaları arasında KOBİ’lerin dijital dönüşüme uyumu hatta bu alanda lokomotif rol üstlenmesi de var. Geçen hafta 20 ülkenin ilgili bakanlarının yaptıkları hazırlık toplantılarında KOBİ’ler hakkında şu tespitler yapıldı:

KOBİ’lerin dijital ekonomide aktif olarak yer alması kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum oluşturulmasına da yardımcı olur. G20, dijital girişimciliğin teşviki ve geliştirilmesiyle ilgili tecrübelerini paylaşacak.

Dijitalleşme, çeşitli sektörlerde ekonomik büyümeye ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunuyor. Küresel ekonomideki en önemli endüstrilerden imalat, daha dijital hale geldi. G20, imalat sektörü de dahil tüm sektörlerin yüksek kalitede gelişimini teşvik etmek amacıyla, dijital endüstri politikası deneyimlerini paylaşacak ve küresel olarak uygun bir ortam oluşturmak için harekete geçecek. Uluslararası ticaret, verimlilik, yenilikçilik, iş oluşturma ve geliştirme konularında KOBİ’lerin daha aktif rol oynamaları konusunda bu haftasonu yayınlanacak olan bidirgede yer alacak tespitler KOBİ işletmecilerine de ışık tutacak.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:45
  1. G-20 Zirvesi
  2. KOBİ
  3. Dijital ekonomi
  4. Japonya
  5. Osaka

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