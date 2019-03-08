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Liderin rakibi maça gelmedi

Bilecik 1.

08 Mart 2019 Cuma 19:03
Liderin rakibi maça gelmedi

Bilecik 1. Amatör Lig’de 22’nci hafta geride kalırken lider 1308 Osmaneli Belediyespor’un rakibi Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor maça gelmedi. Bilecikspor ise Gölpazarı deplasmanından 1 puanla döndü.


Bilecik 1. Amatör Lig’de 22’nci hafta içi oynanan 5 maçla sonuçlanırken, 1 maçta ev sahibi takımın rakibinin maç çıkmadığı için 3-0’lık skorla hükmen sonuçlandı. Haftanın açılış maçında ligin 54 puanla lideri 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ver seyirci önünde Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor’u konuk edecekti. Ligde 34 puanla 4’üncü sırada yer alan Yeşilyurtspor maça çıkmazken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 3-0 hükmen kazandı. Puanını 57’ye çıkaran Osmaneli ekibi liderliği sürdürdü.


Günün diğer bir maçında şampiyonluk umutlarını yitiren Bilecikspor, Gölpazarı deplasmanında Gölpazarı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 21 puanla düşme hattında yer alan Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor karşısında 2-2’lik skorla sahadan ayrılarak puanını 22’ye çıkardı. Bilecikspor ise puanını 42’ye çıkardı. Ligin diğer maçlarında Pazaryerispor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübü’nü 3-2, Bayırköyspor kendi sahasında Akpınarspor 4-0, Bozüyük İçköyspor kendi sahasında Söğütspor’u 3-2 yendi. 22 haftaya kadar hiç puanla tanışamayan lig sonuncusu Kürespor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor 2-1 yenerek bir sürprize imza attı. Bu galibiyetle Kürespor 3 puanı hanesine yazdırarak, ilk puanla tanıştı.


Haftayı Osmaneli Gençlerbirliğispor BAY geçti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:03
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