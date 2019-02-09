Lider Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı.

İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a yükseltti.





- Üç maç sonra puan kaybetti





Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 3 maçı kazanan turuncu-lacivertlilerin bu serisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle sona erdi.

Medipol Başakşehir, ikinci yarıya Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle başlamıştı.





- Clichy devam edemedi





Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen deneyimli futbolcunun yerine 25. dakikada Joseph Attamah oyuna girdi. Attamah, kalan dakikalarda sol bekte görev yaptı.





- Lucescu da maçı izledi





Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

Lucescu, mücadeleyi yardımcısı Tayfur Havutçu ile izledi.