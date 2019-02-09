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Lider Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi

- Turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç sonra puan kaybetti- Gael Clichy ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi- Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da izledi

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:31
Lider Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı.

İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a yükseltti.


- Üç maç sonra puan kaybetti


Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 3 maçı kazanan turuncu-lacivertlilerin bu serisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle sona erdi.

Medipol Başakşehir, ikinci yarıya Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle başlamıştı.


- Clichy devam edemedi


Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen deneyimli futbolcunun yerine 25. dakikada Joseph Attamah oyuna girdi. Attamah, kalan dakikalarda sol bekte görev yaptı.


- Lucescu da maçı izledi


Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

Lucescu, mücadeleyi yardımcısı Tayfur Havutçu ile izledi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:31
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  3. Medipol Başakşehir
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