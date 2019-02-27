Lider Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a hazırlanıyor Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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