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Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı

- Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü

20 Ocak 2019 Pazar 21:22
Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanında 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.

Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.


-Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti


Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.

Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:22
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