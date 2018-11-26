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Lider, İzmir'den galibiyetle dönüyor

- Üst üste 5. galibiyetine ulaşan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı- İç sahada son 5 maçını kayıpsız geçtikten sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Göztepe, evinde 2. yenilgisini aldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:15
Lider, İzmir'den galibiyetle dönüyor


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'nın 5 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Edin Visca'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, yağışlı havada oynanan müsabakada ikinci yarıda Riad Bajic'in golüyle 2-0 üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanında rakibini 2-0 mağlup etti.


- Kasımpaşa'ya 5 puan fark


Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada Kasımpaşa karşısında 2-1'lik skorla alan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Üst üste 5. galibiyetine imza atan İstanbul temsilcisi, Süper Lig geçmişinde ilk defa 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.


- Göztepe iç sahada 5 maç sonra kaybetti


Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle 18 puanda kalan Göztepe, haftayı averajla 10. sırada tamamladı. İzmir'de oynadığı son 5 maçını kazanan Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından iç sahada ikinci yenilgisini aldı.


- Medipol Başakşehir penaltıdan ilk golünü attı


Göztepe karşısında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Edin Visca, bu sezon 4. golünü kaydetti. Bu sezon deplasmanda ilk golünü atan Visca, daha önceki 3 golünü iç sahadaki Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kaydetmişti.

Bu sezon penaltıdan ilk kez gol bulan Medipol Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, Bursaspor karşısında penaltı atışını gole çevirememişti.


- Riad Bajic'in 4. golü


Medipol Başakşehir'in 2. golünü kaydeden Riad Bajic geçen hafta Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi fileleri havalandırdı. Bajic, bu sezon ligde 4. golüne ulaştı.


- Göztepe, penaltıdan ilk kez gol yedi


Süper Lig'de bu sezon aleyhine 3. kez penaltı kararı verilen Göztepe, ilk defa penaltı vuruşunda gol yedi. Daha önce Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Beto, Edin Visca'nın atışında gole engel olamadı.


- 4 futbolcu cezalı duruma düştü


Göztepe'de Titi ile Lamine Gassama, Medipol Başakşehir'de ise İrfan Can Kahveci ile Manuel Da Costa bu sezon 4. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştü. Göztepeli futbolcular 14. haftadaki Antalyaspor deplasmanında, Medipol Başakşehirli oyuncular ise İstanbul'daki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakayı 7914 kişi takip etti.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:15
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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