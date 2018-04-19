Lider Galatasaray'dan flaş "TFF" hamlesi

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim için itirazda bulunacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Fatih Terim için TFF'ye başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Ayrıca Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmada, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçı için kartlarının bloke edilmesine de itiraz edeceği kaydedildi