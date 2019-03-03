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Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi Spor engelini 4 golle aştı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Özçamdibi Spor ile deplasmanda oynadığı maçı 4-2 kazandı.

03 Mart 2019 Pazar 18:49
Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi Spor engelini 4 golle aştı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Özçamdibi Spor ile deplasmanda oynadığı maçı 4-2 kazandı.



Play-off’lara katılma hedefindeki ev sahibi takım Özçamdibi Spor, 5. dakikada Fatih Osmanoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Lider takım refleksi gösteren Foça Belediyespor, yıldız golcüsü İbrahim Akanbi Rasheed’in; 19, 21 ve 24’üncü dakikalarda peş peşe attığı gollerle önce beraberliğe ardından 2 farklı üstünlüğe ulaştı. Özçamdibi Spor, 40. dakikada penaltı kazandı. Berke Yenigelen’in attığı penaltı golü Özçamdibi Spor’u beraberlik için umutlandırdı: 2-3



Maçın ilk yarısı Foça Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Özçamdibi Spor’un ikinci yarıda yaptığı baskıya karşın, Foça Belediyespor ani ataklarla etkili oldu. 83’üncü dakikada yeniden sahne alan İbrahim Akanbi Rasheed, kendisinin ve takımının 4’üncü golünü kaydetti. Bu galibiyetle 53 puana yükselen Lider Foça Belediyespor, 2. sıradaki takipçisi Aliağa Belediyesi Helvacı Spor ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Foça Belediyespor, 6 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı Yamanlar Esen Spor maçını kazanırsa, bitime 2 hafta kala grup Şampiyonu olacak.



Özçamdibi Spor 2 - Foça Belediyespor 4


Stad: Bornova Yusuf Tırpancı Sahası - Tarih: 2 Mart 2019, Cumartesi - Başlama Saati: 15.00


Hakemler: Yiğit Arslan, Egemen Savran, Arda Darcan - Gözlemci: Akın Kurnaz


Özçamdibi Spor: Yiğit Gülay, Eray Güçlü, Berke Yenigelen, N. Mert Kaya, Asım Akşam, Ufuk Uysal, Sinan Hastürk(K)(Dk.56 Umutcan İbolar), Hakan Arslan(Dk.25 E. Cemre Karalarlı), Ogün Bulut, Yasir Vardar, Fatih Kölemenoğlu-(Dk.75 Mustafa Gagaski)


Teknik Sorumlu: Serkan Şentürk


Foça Belediyespor: Tayfun Malatya, Gökhan Güneş(Dk.46 Oğuz Acar), Barış Geldiler, Erkan Akbal(K), Hakan Çetinkaya, Oğuz Karademir, Ayhan Işık, Burak Beyit, Aytaç Gülen, İbrahim Akanbi Rasheed(Dk.90+2 Koray Kadan), Esat Karadeniz(Dk.68 Muammer Güreşçi)


Antrenör Güven Beyit


Sarı Kartlar: Dk.24 Eray Güçlü, Dk.45 Ufuk Uysal ve N. Mert Kaya, Dk.45+1 Fatih Kelemenoğlu (Çamdibi) - Dk.27 Oğuz Karademir, Dk.63 Esat Karadeniz, Dk.75 Muammer Güreşçi, Dk.78 Burak Beyit (Foça)


Goller: Dk.5 Fatih Osmanoğlu, Dk.40 Berke Yenigelen (pen.) (Çamdibi) - Dk.19, 21, 24 ve 83 İbrahim Akanbi Rasheed (Foça)

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:49
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