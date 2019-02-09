Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
Süper Lig'de Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.09 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
Süper Lig'in 21. hafta maçında lider Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Beraberlik golü 75. dakikada geldi
Başakşehir 11. dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Egemen Korkmaz'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde kalma yarışındaki BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı veMehmet Özdilek'in ekibini puanını 18 yaptı.
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