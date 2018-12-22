Lider Başakşehir Alanya'da kazanamadı

Süper Lig'de lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Galatasaray ile berabere kalan Başakşehir, bu kez Alanyaspor engeline takıldı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Başakşehir, Alanya deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir 41. dakikada Visca'nın golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Junior Fernandes 63. dakikada skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve maç berabere bitti.

Welinton VAR sonrası atıldı

Alanyaspor'da 87. dakikada Welinton Arda Turan'a yaptığı sert faul sonrası VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü.

Geçen hafta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir bu kez de Alanyaspor ile aynı skorla berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 35'e, Alanyaspor ise 18'e çıkardı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.