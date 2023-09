Liçi, portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor! Kral lakabıyla bilinen o şey...

Özellikle meyve-sebze ihracatının artmasıyla hayatımıza giren birbirinden değişik ürünler manavlarda ve market raflarında karşımıza çıkıyor. Hatta bazı meyveler artık o kadar büyük ilgi görüyor ki, semt pazarlarında dahi karşımıza çıkıyor. Peki sosyal medyada da sık sık gördüğümüz bu tropikal meyveler arasında neler var? Tropikal meyvelerin faydaları neler, hangi vitaminleri içeriyor? Mandalina yada portakala gerek kalmadan bu meyvede c vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir. Türkiye'de yetişen tropikal meyveler nelerdir? Ülkemiz koşullarında tropik meyvelerden muz dışında uygun bölge koşullarında yetiştirilebilen ve bilimsel olarak da çalışılan meyve türlerinden biri papayadır. Bunun dışında mango, pasiflora, longan, guava, litchi, pitaya, liçi gibi meyve türlerinin de yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Liçi meyvesi Türkiye'de yetişir mi?

Türkiye'de ise şu anda yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Liçi meyvesinin fiyatı farklılık göstermektedir. C vitamini bakımından zengin olan Kumkuatta, kabuğu ile beraber yenildiğinde gribal enfeksiyonları önlemede önemli rol oynamaktadır. A ,B1 ,B2 ,B3 ve kalsiyum da ihtiva eden kumkuat, Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kilo vermeyi sağlayan süper meyve Liçi: Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor. Liçi, birçok vitamin ve minerali bir arada bulunduruyor. Öncelikle çok iyi bir C Vitamini kaynağı olan liçi, A ve B6 Vitamini ile doğal antidepresan görevi görüyor. Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor.

Liçi bu özellikleriyle girp ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu bir görev üstleniyor. Özellikle bağışıklık sistemi daha zayıf olan çocuklar liçi yiyerek kış hastalıklarından korunabilir. Liçi kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına yardımcı oluyor. *Doğru besinlerle vücudun terlemeyle kaybettiği elektrolit ve sıvıyı geri kazandırmak gerekiyor. Bunun için de liçi potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyacı olan elektrolit ve sıvıyı geri kazandırıyor. *Bu da liçinin kalp krizi riskini önlemeye de yardımcı olan bir özelliği. Kolesterolü düşürüyor, cildi gençleştiriyor, vücudun elektrolit seviyesini dengeliyor. Kral meyvesi olarak da bilinen liçi, sıcak iklimleri seviyor ve ülkemizde de Mersin'de yetiştiriliyor. Dışı sert ve kabuklu olan liçinin içi yumuşak ve beyaz, tadı ise oldukça tatlı bir üzümü andırıyor. *Başta C Vitamini olmak üzere liçi içerdiği vitamin ve faydalı asitlerle cildin yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. *Cildi gençleştiriyor, parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. *Kilo vermek için sağlıklı beslenme ve egzersiz programı uygularken vücudumuz çok fazla sıvı kaybedebiliyor.