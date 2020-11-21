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Aktüel Libya'nın Terhune kentinde, çocukları Hafter milislerince kaçırılan aileler gösteri düzenledi
Aktüel

Libya'nın Terhune kentinde, çocukları Hafter milislerince kaçırılan aileler gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:09:25 -
Libya'nın Terhune kentinde, çocukları Hafter milislerince kaçırılan aileler gösteri düzenledi

TRABLUS (AA) - Libya'nın Terhune kentinde çocukları Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırılan aileler gösteri düzenledi.

"Libya Panorama" televizyon kanalının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Terhune kentinde, Hafter'e bağlı Kaniyat milis grubu tarafından kaçırılan çocukların aileleri evlatlarının akıbetlerinin açığa çıkarılması için gösteri düzenledi.

Öfke Volkanı operasyonu internet sitesindeki açıklamaya göre, Libya'daki Kayıp Kişilerin Aranması ve Tespiti Komitesi, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırının başlangıcından bu yana 115 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde şimdiye kadar ulaştıkları toplu mezarlarda 90 ceset ve ceset kalıntısı çıkarıldığını açıklamıştı.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif sivilleri ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.


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