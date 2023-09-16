Libyalıların yürek burkan yakarışı! Ey Akdeniz bize ölülerimizi geri ver

TAHSİN HAN

Libya’yı vuran “Daniel” kasırgasının arkasında bıraktığı yıkım son yılların en büyük doğal afetlerinden biri olurken ölü sayısı 11 bini aştı.

Ülkenin doğusundaki sahil kentleri Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne’de sele neden olan fırtına, beraberinde binlerce ev ve binayı denize sürüklerken hâlâ 10 binden fazla kayıp insan var. Özellikle Derne kentinin yüzde 25’ini yıkıp Akdeniz’e sürükleyen sel felaketi sonrası kentin sokaklarındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken halk da denize sürüklenen binlerce evle birlikte sulara gömülen yakınları için kıyıda gözyaşı döküp ağlıyor. Akdeniz’den yakınlarının cenazesini geri vermesini isteyen Libyalıların yakarış ve duaları yürekleri burkarken; Libya Kızılayı da deniz sularında hâlâ 2 binden fazla cesedin olduğunu belirtti.

Aileden 50 kişiyi kaybetti

İngiliz The Guardian gazetesi de afetzedelerden biriyle konuştu. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan felaket sonrası hayatta kalan 7 bini aşkın yaralıdan biri olan 52 yaşındaki Ömer el-Rifadi, kayıp 20 yaşındaki kızını, felaketten bu yana arıyor; kız, binlerce kişinin hayatına mal olan ve pek çok kişiyi silip süpüren feci bir selin ortasında denize sürüklendi. Baba Rifadi, “Onu aramak için günlerdir yürüyorum ve her yere bakıyorum. Bütün hastanelere, okullara gittim. Ama şans benden yana değildi. Kızımla birlikte kayıp ve ölenler de dahil olmak üzere ailemin en az 50 üyesinin akıbeti bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Sel 4. kattan alıp sürükledi

Hayatta kalan yaralılardan bir başka Libyalı ise, “Saniyeler içinde su seviyesi aniden yükseldi. Sel 4. kata kadar çıktı. Su bizimle birlikte yükseliyordu. Annemle çığlıklar duyabiliyorduk. Pencereden suyun sürüklediği arabaları ve cesetleri gördüm. Bir ya da bir buçuk saat sürdü ama bizim için bir yıl gibi geldi. Sel bizi de alıp götürdü denize yakın yerde boş bir binaya tutunup üstüne çıktım. Annemi ise bir daha görmedim” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO