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Aktüel Libyalı tarafların Fas görüşmelerinin üçüncü turu başlayacak
Aktüel

Libyalı tarafların Fas görüşmelerinin üçüncü turu başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:23:26 -
Libyalı tarafların Fas görüşmelerinin üçüncü turu başlayacak

İSTANBUL (AA) - Libyalı tarafların Fas'ta gerçekleştirdiği devlet kurumlarının düzenlenmesine ilişkin müzakerelerin üçüncü turunun birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki görüşmeler Fas'ta devam edecek.

Görüşmelerin bu hafta başlamasının beklendiği kaydedilirken müzakereler sonucunda tarafların, Libya'daki üst düzey devlet kurumlarına yapılacak atamalardaki kriterler üzerine anlaşması bekleniyor.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı.

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