Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisinden heyetlerin, 11-13 Ekim'de Kahire'de yürüttükleri anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamada yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, ileriye dönük anayasa düzenlemelerini tartışan heyetler, "geçiş dönemini sona erdirme ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği" konusunda uzlaştı.

UNSMIL'in açıklamasında, "Bu gelişmenin, kasım ayında Tunus'ta yapılması planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki anayasa düzenlemeleri tartışmalarını kolaylaştıracağını ve siyasi bir çözüme giden yolu açmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.