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Dünya Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı tarafların geçiş dönemini sonlandırma ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:47:00 -
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisinden heyetlerin, 11-13 Ekim'de Kahire'de yürüttükleri anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamada yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, ileriye dönük anayasa düzenlemelerini tartışan heyetler, "geçiş dönemini sona erdirme ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği" konusunda uzlaştı.

UNSMIL'in açıklamasında, "Bu gelişmenin, kasım ayında Tunus'ta yapılması planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki anayasa düzenlemeleri tartışmalarını kolaylaştıracağını ve siyasi bir çözüme giden yolu açmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

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Neden kahire,midem bulandı.
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