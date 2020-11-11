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Aktüel Libyalı milletvekillerinden UNSMIL'ın Tunus'taki Diyalog Forumu katılımcılarını belirlemesine tepki
Aktüel

Libyalı milletvekillerinden UNSMIL'ın Tunus'taki Diyalog Forumu katılımcılarını belirlemesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-11 02:55:41 -
Libyalı milletvekillerinden UNSMIL'ın Tunus'taki Diyalog Forumu katılımcılarını belirlemesine tepki

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk ve Trablus meclislerinden 112 milletvekili, Tunus'ta önceki gün başlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu'na katılan 75 kişilik heyetin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından belirlenmesine tepki gösterdi.

Milletvekilleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, diyalog forumu için halk tabanı olmayan ve herhangi bir meşru otoriteyi temsil etmeyen kişilerin seçilmesi ve Halife Hafter'e bağlı Tobruk Temsilciler Meclisi ile Libya Yüksek Devlet Konseyi'nden seçilen heyetlerin görmezden gelinmesi eleştirildi.

Yeni bir yasama organı (75 kişilik heyet) oluşturulmasına tepki gösteren milletvekilleri, UNSMIL'e, yetkilerini aşmama ve 2015 Suheyrat Anlaşması'nın dışına çıkmama çağrısı yaptı.

Milletvekilleri, Libya halkının, yöneticileri ile temsilcilerini seçme ve anayasa taslağını referanduma götürme hakkı olduğunu vurguladı.

Tobruk Temcilciler Meclisi Milletvekili İzzeddin Kubeyrıb, AA muhabirine, söz konusu ortak açıklamanın, Trablus ve Tobruk milletvekilleri arasındaki uzlaşmanın ilk örneği olduğunu söyledi.

Trablus milletvekillerinden Ali Buzakuk ise Tobruk'tan 35 milletvekilinin söz konusu ortak açıklamaya imza attığını kaydetti.

Buzakuk, UNSMIL'ın, katılımcıların seçimine ilişkin kriterleri belirleme yetkisi olmadığını dile getirdi.

Ülke dışında ilk önemli girişim olarak, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'e bağlı Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri, Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlığıyla 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda bir araya gelmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda da Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşma sağlanmıştı.

Yapılan görüşmelere ilişkin BM'den gelen olumlu açıklamalara rağmen BM'nin siyasi diyalog konferansı için seçtiği 75 katılımcıya, kendilerini temsil etmediği gerekçesiyle Libya içindeki bazı gruplardan itirazlar yükselmişti.

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