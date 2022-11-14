Libyalı kadınlar zamak madeninden yapılan Osmanlı takılarına yoğun ilgi gösteriyor

Bu takılar, kadınlardan büyük rağbet görüyor. Libyalı ev hanımı Vidad Mikşanli bayramlarda, düğünlerde ve kına gecelerinde hatta normal günlerde takmak için Osmanlı takıları aldıklarını söyledi. “Özel günlerde giydiğimiz geleneksel elbiselerimize bu tür aksesuarları eskiden beri takıyoruz. Osmanlı takıları bizimkilere çok benziyor” diyen Mikşanli, “Küpeler, yüzükler, halhallar ve gerdanlıklar kadim kültürümüzle uyumlu” şeklinde konuştu. Libyalı genç Muhammed Zugbiya ise Osmanlı takılarını kız kardeşi ve annesi için aldığını belirtti. Zugbiya, bu takılara Libyalı kadınların aşina olduklarını kaydetti. Trablus’un eski şehir bölgesinde Osmanlı takıları satan Mehmet Ali Çakır da Rize’den Libya’ya 2013’te babası ve ağabeyiyle geldiğini, 2014’te ise aksesuar işine girdiğini anlattı. İşlerin artması nedeniyle ağabeyinin de aynı bölgede dükkân açtığını aktaran Çakır, “Toptan ve perakende satış şeklinde ticaret hayatına devam ediyoruz” dedi. Ağırlıklı olarak toptan satış yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Çakır, şunlara işaret etti: “Şehir dışından, özellikle de Libya’nın güneyinden gelen esmer insanlar daha çok ilgi gösteriyor. Tunus, Cezayir ve Fas’a da buradan takı gönderiyoruz. Daha çok Tunus ağırlıklı satışlar yapıyoruz. Tunus’ta da epey tutuldu. Libyalılar bizi zaten seviyorlar ve hoşgörülü davranıyorlar. Burada Türk olduğun zaman kendini ayrıcalıklı hissediyorsun. ‘Türk gelmiş burada bize hizmet veriyor’ diye düşünüyorlar. Bizi de ürünlerimizi de seviyorlar” ifadelerini kullandı.