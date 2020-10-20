Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.