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Aktüel Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi
Aktüel

Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:58:38 -
Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.

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