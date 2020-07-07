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Libya'dan son dakika gelişmesi! SİHA'lar Rus Pantsir-S1'i vurdu

Libya Ulusal Mutbakat Hükümeti güçlerinin Cufra bölgesinde bulunan Rus Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha ettiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:07:00 - 2020-07-07 23:46:50
Libya'dan son dakika gelişmesi! SİHA'lar Rus Pantsir-S1'i vurdu

Libya UMH güçlerine ait SİHA’ların Sukna/Cufra bölgesinde bulunan Rus yapımı bir hava savunma sistemini (Pantsir) imha ettiği öğrenildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada, "Türkiye’nin desteklediği Libya ordusu, Libya/Cufra’yı SİHA’lar ile vurduğu belirtiliyor. Saldırıda Rus yapımı Hava Savunma Sisteminin de vurulduğu iddia ediliyor. Türkiye’nin askeri olarak bulunduğu Watiya‘yı vuran uçaklar Cufra’dan kalkmıştı" dedi.

Yerel kaynaklar tarafından edilinilen bilgilere göre saldırıda çok sayıda Rus Wagner şirketine bağlı 3 paralı askerin öldüğü ve 7'sinin de yaralandığı öğrenildi.

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Yorumlar

midyat'lı

vuranın elini öperim bilsinler'ki Türkiye Devleti hiç ama hiç bir çakala boyun eğmez. topunuz de gelseniz bize ALLAH yeter.
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vedo

al işte, domatesler gene kaldı elimizde :)
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