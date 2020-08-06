  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'dan Mısır ve Yunanistan açıklaması: İhlal edilmesine izin verilmeyecek

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyecek" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:37:00 -
Libya'dan Mısır ve Yunanistan açıklaması: İhlal edilmesine izin verilmeyecek

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın denizdeki haklarını ihlal edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız (Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin) Mutabakat Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kablavi, "Akdeniz'in bir barış gölü olması" çağrısını yinelediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Libya, Akdeniz'e sınırı olan devletleri, deniz yetki alanları sınırlandırması hususunda, ortak karar ve uluslararası hukukun ilkeleriyle örtüşecek şekilde davranmaya çağırmaktadır."

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması" bugün Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalandı.

Wagner Libya'da harekete geçti! Kritik yere doğru ilerliyor
Wagner Libya'da harekete geçti! Kritik yere doğru ilerliyor

Dünya

Wagner Libya'da harekete geçti! Kritik yere doğru ilerliyor

Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal
Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal

Aktüel

Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...
Gündem

Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve..
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı