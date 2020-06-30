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Dünya

Libya'dan Macron'a imalı cevap: 14 ay boyunca...

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Halife Hafter'i desteklemediği yönündeki açıklaması üzerine "Hafter'in başkente saldırdığı 14 ay boyunca Macron'dan bu saldırıyı reddettiğini duymayı umduklarını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:16:00 -
Libya'dan Macron'a imalı cevap: 14 ay boyunca...

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemediği ve Hafter'in başkente yönelik saldırısında sorumluluğu olmadığı yönündeki Macron'un ifadelerine karşılık verdi. Siyala'nın açıklamasında, "Bizler, 14 ay boyunca yani Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Macron'dan bu saldırıyı reddeden bir açıklama beklemiştik. Macron'un açıklamaları çok geç geldi, eğer ki bu saldırının başında olsaydı sahadaki yansımaları başka türlü olurdu" ifadeleri yer aldı.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrasında katıldığı basın toplantısında, Fransa'nın Hafter'i desteklemediğini ileri sürmüştü. Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu savunan Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Cabir

Ülkemizde haber kalmamış , Dünya Haberleri veriyorsunuz, oysa 2000 yılı öncesi ben Akit abonesi iken haberleriniz yurtiçi ağırlıklı idi.Değişen ne ?
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