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Dünya Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:11:00 -
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Libya Savunma Bakanlığı'nın ülkedeki meşru hükümeti destekleyen Türk tarafı ile görüştüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türk askeri yetiştirecek

Nemruş, Türk tarafıyla birlikte Libya silahlı Kuvvetleri'nin yapılandırılması ve yeniden inşası için hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarının uygulanmaya başlandığını söyledi.

Nemruş, önceliklerinin uluslararası standartlarda bir ordu kurulmasının planlandığını söyledi.

Nemruş, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Türk ve Katar Savunma bakanlarıyla anlaştıklarını ilan etmişti.

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