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Dünya Libya'dan Hafter açıklaması: Karşı çıkıyoruz
Dünya

Libya'dan Hafter açıklaması: Karşı çıkıyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, darbeci Halife Hafter ile ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanması konusundaki anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:43:00 -
Libya'dan Hafter açıklaması: Karşı çıkıyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a gönderdiği mektupta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter güçleri ile petrol üretimi ve ihracı konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Soruşturma çağrısı!

Mişri, darbeci Hafter ile ülkede petrol üretimi ve ihracatına tekrar başlanması hususundaki anlaşmaya karşı çıktıklarını beliretek Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve darbeci Hafter arasında yapılan anlaşmanın Süheyrat Anlaşması'na ve yürürlükte bulunan yasalara aykırı olduğunu vurgulayarak , anlaşma ile ilgili soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Mişri, anlaşmanın Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi, Devlet Konseyi, ve Libya Merkez Bankasının kanuni yetkilerine karşı bir hak ihlali olduğunu kaydetti.

Darbeci Hafter'in petrol blokajı

Libya'nın ekonomisinin tamamına yakınının petrole dayalı olduğu biliniyor. Libya'nın hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i ise darbeci Hafter milislerinin kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

Darbeci Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanıyor.

Darbeci Hafter, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ise ocak ayının ortasında illegal yollar ile kapatarak Libya'nın ekonomisine 8 ayda 10 milyar dolar zarar verdi.

Darbeci Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini cuma günü yeniden açtığını bildirmişti.

Darbeci Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise cuma günü Hafter'in petrol tesislerini tekrar açtığını duyurmasından kısa bir müddet sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Muaytik ile petrol üretimi ve ihracatına ilişkin anlaşıldığını bildirmişti.

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