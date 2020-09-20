Libya'dan flaş Hafter açıklaması
Libya Savunma Bakanı Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, darbeci Hafter'in yer almadığı her türlü siyasi çözüme açık olduklarını ifade etti.
Libya Savunma Bakanı Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş yaptığı yazılı açıklamada darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun temsil edilmediği hiçbir diyaloğu kabul etmeyeceklerini söyledi.
Öfke Volkanı birliklerinin kahramanlıklarıyla gurur duyduklarını aktaran Nemruş, ülkeleri için canlarını feda eden, düşmana yenilgiyi tattıran şehitlerin unutulmayacağını ifade etti.
Nemruş, "İşlediği katliamlar ve Trablus'a yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım göz önüne alındığında savaş suçlusu Hafter'in taraf olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız" ifadelerini kullandı.