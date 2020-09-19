Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu olan Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) yazılı açıklama yayımladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumunun açıklamasında ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halinin kaldırıldığını duyurdu.

NOC'un, güvenli durumdaki petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdığını ilan ettiğinin bildirildiği açıklamada, Ulusal Petrol Kurumunun faaliyetlerine engel olan (Rus) Wagner çetelerinin ve başka silahlı grupların bulunduğu tesislerde ise mücbir sebep halinin devam edeceği kaydedildi.

Kurum bu açıklamasını, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı dün kaldırdığını duyurmasından sonra yaptı.

Darbeci alçak Hafter, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, petrol ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Hafter, petrol gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli bütün şartlar ve tedbirler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatının başlatıldığını söylemişti.

Darbeci Hafter'in petrol blokajı

Libya'nın ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı. Ülkede bulunan hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i ise darbeci Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde yer alıyor.

Darbeci Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanıyor. Hafter, meşru hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayının ortasında kapattı.

Petrol tesisleri darbeci Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerleri ve milislerin işgali altındaydı.

Hafter'den ülke ekonomisine büyük zarar

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, darbeci Hafter'in petrol üretim ve ihracatını kanun dışı yollar ile engellemesi sebebi ile, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.