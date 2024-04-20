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Dünya Libya'dan çağrı: Riayet edin
Dünya

Libya'dan çağrı: Riayet edin

Yeniakit Publisher
2024-04-20 07:47:00 -
Libya'dan çağrı: Riayet edin

Libya, ABD'nin vetosu nedeniyle Birlemiş Milletler'de (BM) Filistin'e tam üyelik verilememesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Libya ayrıca insani değerler ile uluslararası hukuk ilkelerine riayet edilmesi çağrısı yaptı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereye açılan karar tasarısını veto eden ve çekimser kalan ülkelere insani değerler ile uluslararası hukuk ilkelerine riayet etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olmasına yönelik karar tasarısının reddedilmesinden duyduğu derin üzüntü ve memnuniyetsizliği dile getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin'in tam üyeliği için karar tasarısının müzakerelere açılmasındaki katkısından dolayı Cezayir'in çabalarından övgüyle söz edilen açıklamada, Libya'nın Filistin davasını destekleme konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.
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Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

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