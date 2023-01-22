Libya'dan Arap Briliği'ne tepki

Toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında Menguş, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin "Birliğin yönetmelikleri ve tüzüğünde olmayan, benzeri görülmemiş bir koşul icat ettiğini" dile getirdi.

Menguş, "Arap Birliği toplantıya 14 ülkenin katılacağını yazılı olarak teyit etmesini şart koştu. Bu durum birçok ülkeyi katılım konusunda çekincede bıraktı." dedi.

Birliğin, "bir Arap ülkesinin" politikasına yakın bir tavır takındığının altını çizen Menguş, "Toplantıya katılmayan bazı ülkelerin tutumu konusunda çekincelerim var. Söz konusu ülkelerin işbirliği yapmamasına şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Katılımın az olmasında bölgesel sorunlar ve Arap ülkelerinin içinde bulunduğu durumun da etkisinin olduğuna işaret eden Menguş, "Ancak buna rağmen Trablus'tayız ve istişare toplantısını başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından başkent Trablus’ta düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na 10 ülke katıldı.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy’in de hazır bulunduğu toplantıya Libya, Cezayir, Tunus ve Katar bakan seviyesinde katılırken, Somali, Komor Adaları, Filistin, Sudan, Umman ve Moritanya ise Birlik daimi üyeleri ve büyükelçiler seviyesinde temsil edildi.​​​​​​​