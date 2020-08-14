  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'dan anlaşma tepkisi: Şaşırtmayan bir ihanet

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin olarak Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ihanetle suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 04:51:00 -
Libya'dan anlaşma tepkisi: Şaşırtmayan bir ihanet

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE-İsrail anlaşması için, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletçiğinin şaşırtmayan bir ihanetidir." dedi.

Siyonist rejimden daha çok zarar veriyor

BAE tarafından alınan kararı "İslam ümmetinin sırtına vurduğu başka bir hançer" olarak yorumlayan Zayid, Siyonist rejimin BAE kadar zarar veremediğini açıkladı.

İsrail ve BAE arasındaki anlaşmaya İslam ülkeleri büyük tepki gösterdi. BAE'yi ihanet etmekle ağır bir şekilde eleştirdiler.

Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır
Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

Gündem

Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti
Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

Aktüel

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

BAE'den yüz bulan İsrail'den küstah çağrı
BAE'den yüz bulan İsrail'den küstah çağrı

Dünya

BAE'den yüz bulan İsrail'den küstah çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Korona Virüs

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi yaşamını yitirdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı