Libya'dan anlaşma tepkisi: Şaşırtmayan bir ihanet
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin olarak Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ihanetle suçladı.
Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE-İsrail anlaşması için, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletçiğinin şaşırtmayan bir ihanetidir." dedi.
Siyonist rejimden daha çok zarar veriyor
BAE tarafından alınan kararı "İslam ümmetinin sırtına vurduğu başka bir hançer" olarak yorumlayan Zayid, Siyonist rejimin BAE kadar zarar veremediğini açıkladı.
İsrail ve BAE arasındaki anlaşmaya İslam ülkeleri büyük tepki gösterdi. BAE'yi ihanet etmekle ağır bir şekilde eleştirdiler.