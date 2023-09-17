Libya'daki sel felaketinde korkunç bilanço!

Açıklanan son verilere göre, selde 11 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 10 bini aşkın kayıp kişiye ise hala ulaşılamadı.

Derne'de drone ile havadan çekilen görüntüler sel felaketiyle oluşan korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne'deki durumun "içler acısı" olduğu belirtildi. "Derne'de şu ana kadar 11 bin 300 kişi öldü, 10 bin 100 kişi ise hala kayıp." ifadelerine yer verilen açıklamada, Libya’nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketinin en az 170 can aldığı aktarıldı.

Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.

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