Libya'daki saldırı sonrası kritik iki harita dünya ile paylaşıldı
İletişim Başkanlığı, '5 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Sirte genel durum haritası' başlığı ile bölgeye ilişkin son haritaları kamuoyu ile paylaştı.
Libya'da Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrası İletişim Başkanlığı'nın Garbiya ve Jufra Hava üslerini okla işaret eden infografik paylaşımı dikkat çekti.
İletişim Başkanlığı'nın "5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası" başlığı ile paylaştığı görselde Darbeci Hafter güçlerinin elinde tuttuğu Garbiya ve Jufra Hava üsleri okla işaret edildi.
5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası
Saldırıyı BAE güçlerinin yaptığı iddia edilmişti
Saldırıyı Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği iddia edildi. Libya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya karşılık verileceği açıklaması geldi.