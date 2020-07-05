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Dünya

Libya'daki saldırı sonrası kritik iki harita dünya ile paylaşıldı

İletişim Başkanlığı, '5 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Sirte genel durum haritası' başlığı ile bölgeye ilişkin son haritaları kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:21:00 -
Libya'daki saldırı sonrası kritik iki harita dünya ile paylaşıldı

Libya'da Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrası İletişim Başkanlığı'nın Garbiya ve Jufra Hava üslerini okla işaret eden infografik paylaşımı dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'nın "5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası" başlığı ile paylaştığı görselde Darbeci Hafter güçlerinin elinde tuttuğu Garbiya ve Jufra Hava üsleri okla işaret edildi.

5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası

Saldırıyı BAE güçlerinin yaptığı iddia edilmişti

Saldırıyı Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği iddia edildi. Libya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya karşılık verileceği açıklaması geldi.

 

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Yorumlar

gerçekler

türklerin gazabını bilmiyorlar.﴾54﴿ Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir
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Mesut Sarp

Bu haritadan bi şey anladıysam Arap olayım.
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