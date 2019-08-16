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Libya’daki havalimanına saldırı: 2 yaralı

Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’taki Zuvare Havaalanı’na düzenlediği hava saldırısında 2 personel yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Libya’daki havalimanına saldırı: 2 yaralı

Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’taki Zuvare Havaalanı’na düzenlediği hava saldırısında 2 personel yaralandı.


Libya’da Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna bağlı savaş uçaklarının, Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) kontrolünde bulunan Zuvare Havalimanı’na ikinci kez düzenlediği hava saldırısında iki personelin yaralandığı belirtildi.


Saldırıda Tunus sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklığındaki havaalanında bulunan Ulusal Güvenlik binası hedef alındı.


Öte yandan Hafter güçlerinin, Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na gece saatlerinde düzenlediği roket saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.


General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan’dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor. Hafter güçleri, 7 Ağustos’ta Libya’nın Mısrata kentinde de hava saldırısı düzenlemişti. Öte yandan, 26 Haziran’da Hafter güçlerinin Trablus saldırısında Giryan kenti ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:32
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