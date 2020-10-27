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Dünya Libya’daki ateşkes, Türkiye ile anlaşmayı etkilemez
Dünya

Libya’daki ateşkes, Türkiye ile anlaşmayı etkilemez

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cenevre’de imzalanan “ön anlaşmanın (5+5), meşru Libya hükümetinin müttefiki Türkiye ile vardığı askeri iş birliği anlaşmasını kapsamadığını” kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:02:00 -
Libya’daki ateşkes, Türkiye ile anlaşmayı etkilemez

Nemruş, “Müttefikimiz Türkiye ile ortak dayanışmayı güçlendireceğimizi, Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim okulları mensuplarının aldığı ve almaya devam edeceği eğitim programlarının devamlılığını vurguluyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) resmi sosyal medya hesabından yayımlanan benzer bir yazılı açıklamada, “ateşkes anlaşmasının Libya’nın Türk devleti ile yaptığı yasal anlaşmaları kapsamadığına” yer verildi.

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