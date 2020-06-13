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Dünya

Libya'da yeni toplu mezarlar bulundu

Libya ordusu tarafından darbeci Hafter'in elinden kurtarılan Terhune kentinde 3 toplu mezar daha keşfedildi. Ülkede son dönemde bulunan toplu mezar sayısı 8'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:47:00 -
Libya'da yeni toplu mezarlar bulundu

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, Terhune kentindeki Meşru ez-Zirai bölgesi ile kent çevresindeki Sug el-Hamis bölgelerinde 3 toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının cesetlerin çıkarılması için mezarların bulunduğu çevreyi kapattığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

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