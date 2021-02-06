  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama
Dünya

Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, ülkede geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, yeni hükümete başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:57:00 - 2021-02-06 22:02:09
Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan oylama sonucunda önümüzdeki 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet dün kuruldu. Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter’in, geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığı açıklandı. Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, Hafter’in geçici hükümete başarılar dilediği ve üyelerini vatansever olarak nitelendirdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, geçici hükümetin kurulmasına ilişkin oylamanın, BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği belirtilerek, gösterdiği çabalar için Williams’a teşekkür edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan oylama sonucu Libya’da geçici hükümet dün kuruldu. Oylama sonuçlarına göre, Muhammed Menfi, Abdulhamid Dibeybe, Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu aldı. Geçici yönetimin Başkanlık Konseyi’nin başına Muhammed Menfi getirilirken, Abdulhamid Dibeybe ise geçici başbakan seçildi. Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi de Başkanlık Konseyi yardımcıları oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit
Dünya

'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de Belarus'ta yapılan seçimleri tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti. ..
Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Tohma Köprüsü’nün nerene olduğu merak ediliyo..
HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama
Siyaset

HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama

HDP heyetini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yapmadan kaçtı. HDP'lilerle aynı karede görünerek tabanın tep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay