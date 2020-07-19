Libya’da UMH güçlerinden Sirte'ye 200 araçlık konvoy

Libyalı hesaplarca paylaşılan görüntülerde BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini (ÇNRA) görmek mümkün. Gündüz saatlerinde de Ulusal Mutabakat Hükümetine ait güçlerin Sirte cephesine yönelik sevkiyatları sürdü.

7 Temmuz 2020 tarihinde Libya’nın başkenti Trablus’a 17 km uzaklıktaki Tacura kentinde bulunan Al-Daman Tugayı birlikleri Sirte çevresindeki UMH güçlerine 110 araçlık askeri konvoy ile katılmıştı.

Sirte cephesine son günlerde UMH ve darbeci Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerince yoğun bir sevkiyat yapılmakta. Hafter güçleri bölgeye parası Birleşik Arap Emirliklerince ödendiği ifade edilen Sudanlı milisleri de sevk etmekte. Ek olarak Sirte’ye çok sayıda Rus Wagner Group’a bağlı paralı askerin sevk edildiği ifade ediliyor.

12 Temmuz 2020 günü sosyal medyada yayılan görüntülerde Libya’nın Sirte kentine Rus Wagner paralı askerleri tarafından kullanılan Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin sevk edildiği görüldü.

BUK ve S-300 hava savunma sistemlerinin Sirte’ye konuşlandırıldığı iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai merkezli basın kuruluşu Al Hadath 15 Temmuz 2020’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda darbeci Hafter güçlerinin Sirte’ye yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığını açıkladı. Al Hadath tarafından yapılan paylaşımda Sirte’ye BUK hava savunma sistemi konuşlandırıldığı ifade edildi. Daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise yine yetkililere dayandırarak S-300 ile birlikte BUK hava savunma sistemlerinin Sirte’ye konuşlandırıldığı açıklandı.

Yapılan ilk paylaşımda Sirte ve Cufra bölgelerinin hava sahasının BUK hava savunma sistemi ile sağlandığı ifade edildi.

Libya'daki Sudanlı milisler

Libya’daki çatışmalarda, binlerce Sudan vatandaşı da ön saflarda yer alıyor ve bu zamana kadar pek çok Sudanlı hayatını kaybetti. Bu paralı askerler, sosyal medyada paylaştıkları, Sirte ve Güney Libya yöresinde çekildiği bildirilen fotoğraf ve kliplerde, bu mücadeleye katılma nedenlerini; "Libya’yı özgürleştirmek" olarak nitelendiriyorlar.

Sudan hükümeti ise, Libya’da devam eden çatışmalarda, hiçbir Sudan gücünün yer almadığını iddia etse de Libya’ya gitmek üzere olan çok sayıda Sudanlı vatandaşın gözaltına alındığına ilişkin haberleri görmek mümkün.

Ek olarak Sudanlı milislerin darbeci Hafter yönetimi tarafından temin edilen zırhlı araçlarla Libya’nın çeşitli bölgelerinde devriye faaliyeti icra ettiğine ilişkin bilgiler de mevcut.