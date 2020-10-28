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Dünya Libya'da toplu mezarlardan cesetler çıkarıldı
Dünya

Libya'da toplu mezarlardan cesetler çıkarıldı

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde toplu mezarlarda 12 cesedin daha çıkarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:02:00 -
Libya'da toplu mezarlardan cesetler çıkarıldı

Darbeci Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de 14 toplu mezar bulunmuştu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Terhune kentinde er-Rabıt tarım bölgesinde 4 farklı bölgede yapılan kazılarda kimliği belirlenemeyen 12 cesedin çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, iki toplu mezarda 5'er, iki farklı mezarda da birer ceset olmak üzere 12 cesede ulaşıldığı belirtildi.

Kurum, 18 Ekim'de Terhune kentinde 5 toplu mezarda 12 erkek cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

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