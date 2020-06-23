Libya'da sıcak gelişme! Harekete geçiliyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Libya'da işlenen insan hakları ihlallerini soruşturulmasını öngören tasarıyı kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Libya'da 2016'dan bu yana işlenen insan hakları ihlallerini soruşturulmasını öngören tasarıyı kabul ederek, bu görev için Libya’ya soruşturma misyonu gönderme kararı aldı. Tasarı, oylama yapılmadan ortak konsensüsle kabul edildi.

Libya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tamim Baiou, kararın ‘Libya için bir dönüm noktası’ olmasını umduğunu belirtti.

Tasarı görüşülmedi

Afrika Birliği Örgütü (ABÖ), İnsan Hakları Konseyi’nin Mart’ta düzenlediği 43’üncü oturumda ilgili karar tasarısını kurula sundu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tasarı görüşülemedi.

Libya’da işlenen tüm şiddet eylemlerinin kınandığı tasarı metninde, Libya cezaevlerinde işkence ve diğer ihlallere yönelik haberlerden duyulan endişe dile getirildi. Tasarıda ayrıca BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’ten ‘acilen bir soruşturma misyonu kurarak Libya’ya göndermesi’ talep ediliyor.

Soruşturma misyonunda yer alan uzmanlar bir yıl süreyle ‘Libya’da 2016’nın başından bu yana bütün tarafların Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk alanında yaptığı ihlalleri belgeleme’ görevini yerine getirecek.

"Önemli bir adım"

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, konuyla ilgili açıklamasında, “Soruşturma misyonu, Libya'daki korkunç suçları yıllardır körükleyen dokunulmazlığın yaygınlaşmasına son verme yönünde atılmış uzun zamandır beklenen önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Eric Goldstein, “Şu anda önemli olan, İnsan Hakları Konseyi'ndeki devletlerin, bu yeni komisyonun görevlerine yerine getirebilmesi için gerekli desteği ve ilk bir yıllık görev süresinden sonra gerektiği takdirde görev süresini uzatmayı sağlamak için çalışmalarıdır” dedi.

Karar tasarısına göre, uzmanların, Eylül ayında yapılması beklenen İnsan Hakları Konseyi 45’inci oturumunda çalışmaları hakkında sözlü rapor sunmaları ve Mart 2021’de çalışmalarını tam rapor haline getirmeleri gerekiyor.