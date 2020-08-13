Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da uzun süren sessizliğin bozulacağına ilişkin kritik iddialar gelse de taraflar arasında sessizlik hakim. Sirte ve Cufra, Türkiye’nin destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti için büyük önem arz ediyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı’na bağlı yetkili Mariya Zaharova, Libya ile ilgili bir açıklama yaptı.

Önümüzdeki haftalarda yapılabilir

Mariya Zaharova, Libya konulu Ankara-Moskova görüşmelerinin Ağustos ya da Eylül ayında ülkelerinde yapılacağını söyledi.

Düzenli olarak yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zaharova, uygun tarihin iki taraf yetkilileri tarafından belirleneceğini söyledi

Son olarak Rus ve Türk yetkililer geçtiğimiz haftalarda Libya konusunu görüşmek üzere başkent Ankara’da bir araya gelmiş ve bir bildiri yayınlanarak mutabakat imzalanmıştı.