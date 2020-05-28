  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Libya'da Rus uçaklarını vurduğumuzda niye siyasi kriz çıkmıyor? Fazıl Duygun açıkladı

FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, hava savunma sistemlerimizle terörist Hafter'in elindeki Rus uçaklarını vurduğumuzda niye siyasi kriz çıkmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:11:00 - 2020-05-28 17:40:18
Libya'da Rus uçaklarını vurduğumuzda niye siyasi kriz çıkmıyor? Fazıl Duygun açıkladı

FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, Libya'da SİHA'larla ve F-16'larla ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri terörist Hafter'in elindeki Rus uçaklarını vurduğumuzda, niye siyasi bir kriz çıkmadığını açıkladı.

Duygun, bunun sebebini şu ifadelerle dile getirdi:

"1- Ruslar uçak gönderdiklerini inkâr ediyorlar.

2- Uçakların üstünü, devlet arması görünmesin diye, Suriye'de boyamışlar."

 

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı