Libya'da Rus uçaklarını vurduğumuzda niye siyasi kriz çıkmıyor? Fazıl Duygun açıkladı
FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, hava savunma sistemlerimizle terörist Hafter'in elindeki Rus uçaklarını vurduğumuzda niye siyasi kriz çıkmadığını açıkladı.
FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, Libya'da SİHA'larla ve F-16'larla ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri terörist Hafter'in elindeki Rus uçaklarını vurduğumuzda, niye siyasi bir kriz çıkmadığını açıkladı.
Duygun, bunun sebebini şu ifadelerle dile getirdi:
"1- Ruslar uçak gönderdiklerini inkâr ediyorlar.
2- Uçakların üstünü, devlet arması görünmesin diye, Suriye'de boyamışlar."