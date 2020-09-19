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Dünya Libya'da petrol üretimi tekrar başlıyor
Dünya

Libya'da petrol üretimi tekrar başlıyor

Libya’da darbeci Hafter’in işgalinde bulunan bölgelerde durdurulan petrol üretimi tekrar başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 00:10:00 -
Libya'da petrol üretimi tekrar başlıyor

Libya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Libya darbecisi Hafter, uzun süredir kapalı bulunan petrol tesislerinde üretiminin tekrar başladığını duyurdu.

Daha önce ki dönemde petrol üretimini durduran ve Libya’nın şu ana dek 10 milyar dolar zarara uğramasına sebebiyet veren Hafter günlerdir protesto ediliyordu.

Yaklaşık 8 aydır petrol üretimi yapılmayan tesislerden tekrar üretimin başlayacağı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Hafter ile bir araya gelen ABD’nin Libya büyükelçiliğindeki yetkililer, yakında petrol tesislerinin tekrar işler hale geleceğini ve bu konuda Hafter’den taahhüt aldıklarını söylemişlerdi.

Her fırsatta petrol üretiminin devam etmesi gerektiğini dile getiren ABD, Rus Wagner lejyonerlerinin de koruduğu tesislerde üretimin başlaması için baskı yapıyordu.

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