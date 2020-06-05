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Gündem

Libya'da kritik üsle ilgili sıcak gelişme

Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:56:00 - 2020-06-05 17:18:33
Libya'da kritik üsle ilgili sıcak gelişme

Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Hafter güçleri elindeki kaleleri terk ederek kaçarken, bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Kritik üssü terk ediyorlar

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığı duyuruldu.

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