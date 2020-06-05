Libya'da kritik üsle ilgili sıcak gelişme
Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor.
Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Hafter güçleri elindeki kaleleri terk ederek kaçarken, bir sıcak gelişme daha yaşandı.
Kritik üssü terk ediyorlar
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığı duyuruldu.