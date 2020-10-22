  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor
Aktüel

Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 01:12:37 -
Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor

RABAT (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da geçiş dönemini sonlandırmak üzere doğru bir çerçevede çalıştıklarını söyledi.

Fas'ı ziyaret eden Mişri, Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mişri, devletin yüksek makamları ve seçimlere nasıl gidileceği konusunda varılan anlaşmanın etkin hale getirilmesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Geçiş sürecinin sonlandırılması için doğru bir çerçevede Faslı kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Fas'ta ulaşılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını değerlendirdiklerini dile getiren Mişri, Libya'da ekonomik dengeyi yeniden sağlayacak kurumlara ilişkin anlaşma sağlandığını, dolayısıyla büyük çözümlere ulaşılma konusunda ümitlerinin yeniden canlandığını ifade etti.

Burita da ülkesinin, krizin çözümünde Libya'daki iki meclise de önemli iki oluşum olarak destek vermesinin gayet uygun bir tutum olduğunu söyledi.

Fas'taki görüşmelerin ardından Libya'da taraflar, 6 Ekim'de devlette yüksek makamlara getirilecek kişilerin seçimine ilişkin bir anlaşma taslağına imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Gündem

Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberinin asılsız olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay