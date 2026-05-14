  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski HDP’li Ayhan Bilgen de CHP’deki kepazeliğe dayanamadı! “Partileri şirket gibi yönetmenin bile bir ölçüsü olur!” “Yüzümüzü Batı’ya çevirmeliyiz” diyen laikçiler buna ne diyecek! Almanya'dan bomba ‘yanıldık’ itirafı! Kokuşmuş CHP zihniyeti yine mağduru oynuyor! Kendi pisliklerini örtmek için basın özgürlüğü yalanına sarıldılar! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Hantavirüs” açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi Adalet Bakanı Gürlek’ten yasa dışı bahis açıklaması: Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hadsizler meyhaneyi dualarla açtı! İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Bozuk yollar sürücülerin kabusu oldu
Gündem Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!
Gündem

Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!

Libya'nın doğusundaki hükümet, Mısır makamlarıyla yapılan koordinasyon neticesinde Sumud Kara Konvoyu'ndaki aktivistlerden sadece Libya vatandaşlarının kara sınırından geçişine izin verileceğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi hükümeti, Mısır makamları ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerden yalnızca Libyalıların kara sınırlarından geçebileceğini duyurdu.

Bingazi'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerin Filistin halkına destek amacıyla bir yardım konvoyu gönderme hazırlıklarının takip edildiği belirtildi.

Filistin davasına yönelik dayanışma ve destek ruhunu somutlaştıran Sumud Konvoyu insani yardım adımının takdir edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır yetkilileriyle iletişim ve koordinasyon çerçevesinde, Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki ilgili yetkililer, Filistin halkının çektiği acıları hafifletmeye katkıda bulunan her türlü insani çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, kara sınırlarından girişin yalnızca Libya vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu vurgulamışlardır."

 

Bakanlığın Mısır'ın egemen prosedürlerine tam saygı duyduğu ve Mısır topraklarına girmek isteyenleri havaalanlarını kullanarak, ilgili ülkelerindeki yetkili makamlardan gerekli vizeleri alarak belirlenmiş prosedürlere uymaya çağırdığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, (Libya'nın doğusundaki) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, bu düzenlemeler ve prosedürler uyarınca, Libya hükümetinin yetki alanı içinde yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan hiçbir bireyin geçişine izin veremeyeceğini teyit eder."

- Sumud Kara Konvoyu, Zaviye kentinde Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor

Libya'nın Zaviye kentinde Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmak amacıyla Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bir araya geldi.

Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde hazırlıklarını sürdüren Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından insani yardım tırlarıyla yola çıkması bekleniyor.

Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü
Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü

Gündem

Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü

Sumud Kara Konvoyu Gazze’ye doğru hazırlanıyor: 30 ülkeden aktivistler Libya’da toplanıyor
Sumud Kara Konvoyu Gazze’ye doğru hazırlanıyor: 30 ülkeden aktivistler Libya’da toplanıyor

Gündem

Sumud Kara Konvoyu Gazze’ye doğru hazırlanıyor: 30 ülkeden aktivistler Libya’da toplanıyor

Libya'nın geleceği Türkiye'de şekilleniyor, binlerce başarılı öğrenci eğitim için yönünü Anadolu'ya çevirdi!
Libya'nın geleceği Türkiye'de şekilleniyor, binlerce başarılı öğrenci eğitim için yönünü Anadolu'ya çevirdi!

Gündem

Libya'nın geleceği Türkiye'de şekilleniyor, binlerce başarılı öğrenci eğitim için yönünü Anadolu'ya çevirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğan

Bu adamın adını SİNSİ diye değiştirmek lazım, zaten bu adam kendisini Mısıra genel kurmay başkanı olarak atayan ve Mısırın ilk defa demokratik yollarla seçilen lideri olan Muhammet Mursi,yede sinsiliğini göstermişti.
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı
Gündem

Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği tarihi temaslarla Türk dünyasının birliği yolunda dev bir adım daha..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23