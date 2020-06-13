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Dünya

Libya’da dağılan Hafter acil olarak yardım istedi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başarılı operasyonları ile köşeye sıkışan darbeci Hafter, İsrail'den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:29:00 -
Libya’da dağılan Hafter acil olarak yardım istedi

Libya'da üst üste yenilgi alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, İsrail medyasına verdiği röportajda, “Libya asla İsrail’in düşmanı olmayacaktır" diyerek, Tel Aviv hükümetinden destek dilendi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye’nin de hava desteği ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından köşeye sıkışan gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, destek için İsrail’in kapısını çaldı.

Darbeci Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, “İsrail ile hiçbir zaman düşman olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Tel Aviv'den acil destek talebimiz var” dedi.

‘Bizi desteklemenizi umuyoruz'

Darbeci Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badr'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya gönderdiği mektupta, “İsrail ve Yahudi toplumu ile uzun tarihi bir etkileşimimiz var. Biz hiç düşman olmadık ve olmayacağız. Bizi desteklemenizi umuyoruz. Bizi bugüne kadar ayıran koşulları görmezden geliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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