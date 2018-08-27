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Libya'da çatışmalar büyüyor!

Libya'nın güneyindeki Salah al-Din ve hallet el-Furjan bölgelerinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay arasındaki çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:58
Libya'da çatışmalar büyüyor!

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti. 

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Trablus Güvenlik Müdürlüğü, başkentin güneyindeki Salah al-Din ve hallet el-Furjan bölgelerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıyan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Trablus'taki çatışmaları kınayarak Libya'da istikrarı sağlamak için yerel ve uluslararası çabaları engellenmeye çalıştığını açıkladı. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:58
  1. Libya
  2. çatışma

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