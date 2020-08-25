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Gündem Libya'da bir Türk askeri şehit oldu
Gündem

Libya'da bir Türk askeri şehit oldu

Libya'nın Trablus şehrinde görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:36:00 - 2020-08-25 23:39:42
Libya'da bir Türk askeri şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın Trablus şehrinde 25 Ağustos 2020 tarihinde Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın görevi esnasında rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bakan Akar Başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajını paylaştı.

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