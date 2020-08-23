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Gündem Libya’da barış Rusya’ya bağlı
Gündem

Libya’da barış Rusya’ya bağlı

Serrac’ın ateşkes kararında Sirte ve Cufra’nın silahsızlandırılmasını şart koşması, gözleri Rusya’ya çevirdi. Moskova’nın iki bölgede de binlerce askeri ve silahı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 08:56:00 -
Libya’da barış Rusya’ya bağlı

 Yakup Sarıçiçek 

LLibya hükümetinin ülkede ateşkes ilan etmesinin ardından Hafter yanlısı Tobruk Meclis Başkanı Akile Salih’in de benzer bir ateşkes açıklaması “barış” umutlarını artırdı. Ancak; yine de herşey Rusya’ya bağlı.

Başbakan Serrac’ın barış şartı olarak Sirte ve Cufra kentlerinin silahsızlandırılmasını istemesiyle tüm gözler, iki bölgede binlerce paralı askeri ve binlerce ağır silahı, hatta savaş uçakları bulunan Rusya’ya çevrildi. Cufra Hava Üssü’nü elinde tutan ve burayı savunma silahlarıyla donatan Moskova’nın ayrıca Sirte’nin düşmesine engel olmak için bölgeye gönderdiği binlerce yeni paralı asker ve silahı geri çekip çekmeyeceği merak ediliyor.

Libya yönetiminin barışla birlikte Mart 2021’de yapılacak seçimlerden sonra Türkiye, Katar, Mısır, ABD ve AB ile işbirliği yapacağını açıklayıp Rusya’yı hiç gündeme getirmemesi dikkat çekti. Ancak yerel kaynaklar, ABD’nin barış sonrası Libya’da dümeni eline alsa bile Rusya’nın memnun edilememesi halinde savaşın yeniden başlayabileceğini ifade ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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