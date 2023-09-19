Libya'da altyapı sistemi çöktü!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'inin, eğitim kurumlarının yüzde 95'inin hasar gördüğünü duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Ulaştırma Bakanlığı Yollar ve Köprüler İdaresi Acil Servis Başkanı Hüseyin Süveydan'ın konuya ilişkin açıklaması, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yayımlandı.

Ülkenin doğusunda selin vurduğu bölgelerde altyapının yüzde 70'inin zarar gördüğünü belirten Süveydan, 6'sı Derne'de, 5'i de doğudaki kentlerde olmak üzere 11 köprünün yıkıldığını bildirdi.

Süveydan, doğudaki kent ve köylerdeki yer altı su borularının yüzde 80'inin tahrip olduğunu, yolların da yüzde 50'sinin zarar gördüğünü kaydetti.

Süveydan, Yollar ve Köprüler İdaresinin, ülkenin doğusunda selden etkilenen tüm bölgelerde alternatif güzergahlar açmaya yönelik tüm çalışmaları tamamladığını ifade etti.

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