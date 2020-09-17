Libya’da alçak girişim! Balistik füze detayı dikkat çekti

Libya’da dünya basınına yansıyacak çok önemli bir gelişme yaşandı. Darbeci Hafter saldırılarına devam ederken yep yeni bir iddia ortaya atıldı.

Darbeci Hafter ordusu ülkenin doğu tarafında bir provokasyona imza attı.

Depoya müdahale

Sovyet döneminde ülkeye teslim edilen OTRK R-17 ("Scud-B") gibi çok sayıda balistik füzenin mühimmat deposunda durması gerekirken Hafter ordusu mühimmatlara müdahale etti.

Ayrıca yeraltında onlarca yıldır depoda tutulan 60 Sovyet T-62 tankının yanı sıra mühimmat ve yakıt dahil diğer mühimmatlarda provokasyon amaçlı dışarı çıkarıldığı iddia edildi.

‘Türkiye ile her türlü birlikte savaşırız’ diyen Libya yönetimi bu alçak girişime ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Mühimmatların arasında, eski roketatarlar, eski bombalar, havan mermileri, çok sayıda piyade tüfekleri ve askeri teçhizat var.